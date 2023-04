600 m weit ging es mit der Grubenbahn 100 m tief in den Berg hinein

Einige von ihnen veranstalten hier fachmännisch die Führungen im Berg. Und man kann wahrlich sehr viel von ihnen lernen. In Frohnach wurden seit dem Jahre 1500 bis 1990 vor allem Silber und Kobalt unter Tage abgebaut. Es gab niemanden unter den Bergleuten oder den Besuchern, der mit der Regierungspolitik zufrieden war, und so fielen unsere Worte zum Krieg, zur Umwelt und zur Wirtschaft und zur notwendigen Vereinigung der internationalen (Berg-)Arbeiter im Kampf gegen die Ausbeuter und die Profitwirtschaft auf fruchtbaren Boden. Auch der Gedanke, dass die Arbeiter, anders wie zu DDR-Zeiten, als nach 1956 die Parteibürokratie herrschte, und auch ganz anders wie heute, wo wir (noch) alle 4 Jahre mal wählen dürfen, wer im Auftrag der Profithaie regiert, wirklich die Macht in ihren Händen haben müssen, zauberte ein Lächeln ins Gesicht. Ja, wir bräuchten eine Revolution, sagte ein Bergmann. Wie haben Flyer von der Bergarbeiterkonferenz übergeben, die Bergleute eingeladen und es begannen auch schon die ersten Gespräche untereinander darüber. Vielleicht sehen wir uns ja Ende August in Truckenthal.