Schluss mit der Kriminalisierung von Umweltkämpfern

Aktiver Widerstand ist legitim und nötig

Neun Monate Gefängnis ohne Bewährung – so lautete die Strafe für Eike G., die das Amtsgericht Grevenbroich am 3. April verhängte. G. wurde wegen einer Gleisblockade vor dem Braunkohlekraftwerk Neurath im November 2021 verurteilt. G. hatte sich bei einer gemeinsamen Blockade von Umweltaktivisten an die Gleise angekettet. Allerdings hatte er keinen Widerstand gegen die Polizei geleistet.

Von Dr. Günther Bittel