Alles tun für die schnellstmögliche Beendigung des Krieges

„Wenn der russische Imperialismus Krieg führt, wenn täglich Hunderte und Aberhunderte von Menschen sterben und die ungeheuerlichsten Verbrechen begangen werden, wenn Raketen auf Städte fallen und russische Kommandeure die rekrutierten Gefangenen und durch 'teilweise' Mobilisierung der Zivilbevölkerung Rekrutierten in die ukrainischen Befestigungen treiben, dann ist zweifellos die schnellstmögliche Beendigung des Krieges eine der wichtigsten politischen Fragen.

Eure Tätigkeit, die darum kämpft, die Beteiligung der NATO an dem Konflikt zu reduzieren, ist äußerst wichtig. Es ist sehr wichtig, dass dies alles nicht zu einem imperialistischen Weltkrieg führt. Wir schätzen alles, was die MLPD und die neue Friedensbewegung in Deutschland im Kampf gegen den deutschen Imperialismus leisten, sehr.“