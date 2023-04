Auf den Spuren der Bergarbeiter

Der Satz ist aktuell, denn wir stecken gerade mitten in den Vorbereitungen für die 3. Internationale Bergarbeiterkonferenz in Thüringen. Um dafür fit zu sein, haben wir uns letztes Wochenende zu einem REBELL-Tag getroffen. Wir haben Argumente gesammelt, wie man überzeugt, zur Konferenz zu kommen, ein Transparent gemalt und Sport gemacht.

Dabei haben wir nicht nur über die kämpferischen Bergarbeiter geredet, sondern auch von ihnen viel gelernt. Besonders ist uns ihr Kampfgeist und ihre Verantwortung für den konsequenten Umweltschutz sowie der Kampf um Arbeitsplätze aufgefallen. Wir sind von ihrer Kultur und ihrem Arbeiterstolz beeindruckt. Als Jugendliche können wir für unser ganzes Leben lernen – vom konsequenten Streiken bis zum gemeinsamen Feiern!

In Zeiten, in denen ein Dritter Weltkrieg vorbereitet wird, führt das bei manchen vielleicht zu Resignation oder großen Fragezeichen im Kopf. Dagegen bekommt die Arbeiterkultur, die von Zusammenhalt geprägt ist, eine große Bedeutung. Wer zu rebellischer, antifaschistischer und revolutionärer Musik feiern will und damit auch die 3. Internationale Bergarbeiterkonferenz unterstützen will, muss zum Rebellischen Musikfestival vom 26.-28. Mai in Thüringen kommen. Kommt auch alle zum Sommercamp und helft bei den Vorbereitungen der Konferenz. Es findet vom 22. Juli bis 6. August in Truckenthal/Thüringen statt. Hier findet man neue Freunde.