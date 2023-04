Cabo Delgado: Streik in Rubin-Mine

Vergangene Woche traten ein Teil der Arbeiter in der Rubin-Mine der Montepuez Ruby Mining (MRM) in Mosambik in einen selbständigen Streik. Die Arbeiter fordern Lohnerhöhungen und bessere Arbeitsbedingungen. Das Unternehmen gehört zur Gemfields Group Ltd, einem britischen Edelstein-Unternehmen. MRM erklärte, der Streik käme ja völlig überraschend, warum denn die Gewerkschaften nicht aktiv geworden wären. Schließlich habe das Unternehmen immer nur im Interesse seiner Belegschaft gehandelt! Dazu gehört wohl auch, dass sofort die Polizei auf dem Minengelände eingesetzt wurde.