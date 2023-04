Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit Eurem historischen Streik am 27. März habt Ihr gezeigt, dass die Losung stimmt: Alle Räder, Flugzeuge und Schiffe stehen still, wenn Euer starker Arm es will.

Die Montagsdemo¹ aus Stuttgart gratuliert Euch zu diesem Erfolg und findet es genau richtig, dass Ihr angesichts der krassen Inflation für 10,5 Prozent mehr Lohn und einen Mindestbetrag von 500 Euro kämpft.

Dass Euch die Unternehmerverbände dafür attackieren und vorwerfen, dass Euer Streik bereits generalstreikähnliche Züge hätte, zeigt ihre Angst vor Arbeiterkämpfen, wie in Frankreich, Großbritannien oder Griechenland.

Mit der Schlichtung erhoffen sich die kommunalen Arbeitgeber, dass weitere Streiks ausbleiben und dass es zu einem faulen Verhandlungsergebnis kommt. Aber zwischen Euren berechtigten Forderungen und der provokativen Ablehnung der Arbeitgeber gibt es nichts zu schlichten. Das beste Argument ist immer noch der unbefristete Streik. Dazu gilt es jetzt, die Urabstimmung zu organisieren und die große Streikbereitschaft in die Waagschale zu werfen.

Ein solcher Streik und -erfolg würde auch den Beschäftigten in anderen Branchen und Menschen in anderen gesellschaftlichen Bereichen Mut machen, gegen eine Politik der Abwälzung der Kriegs- und Krisenlasten auf unserem Rücken aktiv zu werden!