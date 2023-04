Delhi: Hunderttausende Bauern, Arbeiter und Frauen demonstrieren

Die Fans des FC Liverpool und des FC Everton widerlegen Richard Dawkins. „Wir sind egoistisch geboren“, behauptet Richard Dawkins in seinem Bestseller „Das egoistische Gen“. Diese reaktionäre These des britischen Evolutionsbiologen wird in dem neuen Buch „Die Krise der bürgerlichen Naturwissenschaften“ von Stefan Engel zerpflückt und überzeugend auseinandergenommen. Die Fans des FC Liverpool und des FC Everton liefern gerade einmal wieder den praktischen Gegenbeweis – nämlich gelebte Arbeitersolidarität im Kampf gegen den grassierenden Hunger. Anzusehen in der arte-Dokumentation „Liverpooler gegen Hunger – Zwei Fanclubs rufen zu Spenden auf“.

Die Dokumentation kann hier angesehen werden

Hier kann das Buch „Die Krise der bürgerlichen Naturwissenschaft“ gekauft werden