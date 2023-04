Daimler

Die "Aktennotiz" muss weg - Solidarität mit Tobias Knapp!

Über einen Fall von Einschüchterung durch die Personalabteilung bei Daimler in Sindelfingen berichtet ein Artikel in der "Stoßstange", Zeitung von Kollegen für Kollegen aller Daimler-Werke in Deutschland.

Aus der Kollegenzeitung „Die Stoßstange“