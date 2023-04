Die Horster Mitte tanzt in den Mai

Vergangene Woche streikten und demonstrierten in vielen Städten in Bolivien die Lehrkräfte und forderten bessere Arbeitsbedingungen. Es geht um mehr Neuanstellung von Lehrern, fehlende Ausstattung an den Schulen und die unzureichende Finanzierung des Bildungssystems insgesamt. In La Paz marschierten am 30. März 20.000 Lehrerinnen und Lehrer zum Bildungsministerium. Die Polizei ging mit Pfefferspray gegen die Demonstranten vor. In Sucre, Potosí, Trinidad, Cochabamba und in anderen Städten wurden Straßenblockaden organisiert. In Santa Cruz blockierten Streikende das Büro des Ministeriums. Die Lehrerproteste halten seit drei Wochen an. Auch diese Woche gehen die Proteste weiter.