Die MLPD Gelsenkirchen-Gladbeck lädt zu einem vielseitigen Programm an Ostern ein

Wir nehmen sowohl den imperialistischen Überfall Russlands auf die Ukraine ins Visier – als auch die aggressive kriegstreiberische Politik der NATO, der EU und des imperialistischen Deutschlands.

Bei der Ostermarschaktion am Sonntag im Stadtgarten von Gelsenkirchen wird der MLPD seit Jahren ein Mitspracherecht verweigert, weil sie nicht bereit ist, sich für die Politik Putins einspannen zu lassen. Beim Internationalistischen Bündnis kann jeder am offenen Mikrofon sprechen und seine Meinung sagen, außer Faschisten und Kriegstreiber natürlich. So kann auch verwirklicht werden, dass in der Friedensbewegung konträre Positionen ausdiskutiert werden und man sich dabei immer mehr einig wird,“ so die Kreisvorsitzende der MLPD Gelsenkirchen-Gladbeck, Christiane Link. „Natürlich wird die MLPD auch die Aktion vom Ostermarsch mit einer Delegation und ihrem neuen Buch zur Kritik an den bürgerlichen Naturwissenschaften besuchen“, so Christiane Link weiter.

Am Ostermontag organisiert der Kreisverband der MLPD Gelsenkirchen-Gladbeck dann zwei Osterausflüge. Ausflug 1 ist gut geeignet für fitte, wanderlustige Leute. Treffpunkt ist um 10 Uhr auf dem Parkplatz der Horster Mitte, Schmalhorststr.1c. Von da aus geht es mit dem Auto nach Essen-Kupferdreh ins Asbachtal. Nicht zum Asbach trinken – sondern für eine ca. vierstündige Wanderung.

Ausflug 2 ist ein Osterspaziergang im Stadtgarten um 11 Uhr, Treffpunkt: Treff International, Hauptstraße 40. Unterwegs gibt es neben Kinderüberraschungen und Kaffee und Kuchen auch einige interessante Stopps mit Geschichte und Geschichten zum Stadtgarten. Lasst euch überraschen. Inklusive Kaffeetrinken und Eiersuchen dauert der Spaziergang ca. 4 Stunden.

Danach gibt es um 16 Uhr ein Osteressen im Treff International. Der Erlös dient der Finanzierung des Treffs. Treffliche Köche bereiten köstliches Essen vor.

Einen Lammhackfleischauflauf mit Kritharaki (13 Euro)

Rotes Thaicurry mit Hähnchen (13 Euro)

Vegetarischen Kartoffel-Lauch-Auflauf (10 Euro).

Dazu gibt es jeweils Salat und einen Nachtisch.

Wegen der Planung und der räumlichen Begrenzung ist es erforderlich sich anzumelden und das Essen zu bestellen. Bitte meldet Euch dazu per E-Mail unter gelsenkirchen@mlpd.de oder per Telefon / Anrufbeantworter unter Tel.: 0209 – 3865580 an.