Dieses Buch müsst ihr lesen

Aber das Buch bleibt nicht dabei stehen, sondern nimmt sehr überzeugend den weltanschaulichen Unsinn auseinander, wie er zum Beispiel mit der Theorie von Schrödingers Katze auch über diese Wissenschaften verbreitet wird. Nach Schrödinger könnte ja eine Katze gleichzeitig tot und lebendig sei, wenn wir sie länger in einen Karton sperren. Denn Tod oder Leben würde sich erst entscheiden, wenn wir den Karton öffnen, um nachzusehen. Dazu polemisiert dieses Buch in der Auseinandersetzung mit Heisenberg: „Seine weltanschauliche Grundlage knüpft an der Verwischung von Materialismus und Idealismus bei Immanuel Kant an. Dieser anerkennt, dass es objektive Realität, 'das Ding an sich', gibt. Aber er behauptet zugleich, dass sie nur äußerlich beschreibbar, aber in ihren inneren Gesetzen nicht erkennbar sei. Daher seien nur Aussagen über unmittelbar Beobachtbares zulässig.“

Und für alle, die auch eine Auseinandersetzung um die „Big Bang Theorie“, den Urknall an sich, erwarten: Ihr werdet nicht enttäuscht! Mehr ab Seite 45.