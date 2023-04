Endlich wieder: „Tanz in den Mai“ – diesmal mit „long story short“

Unter dem Namen „Silent Fox“ spielte die Band bereits seit vielen Jahren zusammen. Sie kommen nun mit neuem Bandname und neuem Konzept und ihrer neuer Frontfrau Rita.

Der Name - auf Deutsch: „Lange Rede kurzer Sinn“ - heißt konkret: Rockige Klassiker und als Spezialität auch bekannte Pop-Stücke mit einem zuweilen etwas „härteren“ – Gewand". Das geht sicher direkt in die Beine. Pause gibts nicht: der DJ wartet dann schon. Für das leiblich Wohl ist mit Snacks, Getränken und Maibowle gut gesorgt.

Wann und wo?

Der Tanz in den Mai findet am 30. April im Kultursaal Horster Mitte, Schmalhorststraße 1a, 45899 Gelsenkirchen-Horst statt. Einlass: 19 Uhr, Beginn: 20 Uhr. Im Vorverkauf kosten die Karten 12 Euro, an der Abendkasse 15 Euro; für Jugendliche, Arbeitslose und Rentner gibt es einen ermäßigten Preis von 10 Euro (Vorverkauf) und 12 Euro (Abendkasse).

In diesem schönen Tanzsaal gibt ausgezeichnete Luftfilter.

Bis dann!