Pressemitteilung der Roten Hilfe

Endspurt in der Justizfarce: Beweisaufnahme im sog. Antifa-Ost-Verfahren abgeschlossen

Am 29. März endete nach insgesamt 91 Prozesstagen die Beweisaufnahme im Antifa-Ost-Verfahren am Oberlandesgericht in Dresden. Der seit eineinhalb Jahren andauernde Mammut-Prozess gegen Lina E. und drei weitere angeklagte Antifaschisten geht damit in die Endphase. E. befindet sich bereits seit zweieinhalb Jahren in Untersuchungshaft.