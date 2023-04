Entlarvendes Dokument im Willi-Dickhut-Museum

Auch das Willi-Dickhut-Museum befasst sich mit diesen Fragen, mit welchen betrügerischen Methoden und welcher Hetze die Hitler-Faschisten an die Macht kamen; wie sie den Brand des Reichstag bewusst als Vorwand zur Verhaftung vor allem von Kommunisten - wie auch Willi Dickhut einer war - anzettelten.

So heißt es auf dem im Original ausgestellten Plakat der Faschisten: "Der Reichstag in Flammen! Von Kommunisten in Brand gesteckt! So würde das ganze Land aussehen, wenn der Kommunismus und die mit ihm verbündete Sozialdemokratie auch nur auf ein paar Monate an die Macht kämen!... Wie ein Aufschrei muß es durch Deutschland gehen: Zerstampft den Kommunismus! Zerschmettert die Sozialdemokratie! Wählt Hitler".

In diesem Text wird das Hauptmotiv der Machtübergabe an die Faschisten deutlich: Die Verhinderung einer revolutionären Machtübernahme der organisierten Arbeiterklasse.

Das Willi-Dickhut-Museum ist ein Besuch wert! Anmeldung an info@willi-dickhut.museum.de

Hier geht es zur Homepage des Museums