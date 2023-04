Die Reihe Revolutionärer Weg gemeinsam lesen und verkaufen

Erfahrungsaustausch bei einer Studienwoche

Viele Genossinnen und Genossen nutzten die Gelegenheit für einen Erfahrungsaustausch zu den Lese- und Studiengruppen am Rande einer Studienwoche zum Buch „Die Krise der bürgerlichen Naturwissenschaft“. Dabei waren zahlreiche engagierte Studiengruppenleiter und -teilnehmer. In einigen Gruppen wird laut vorgelesen, andere lesen zu Hause und diskutieren dann in der Gruppe.

Korrespondenz