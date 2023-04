Fabrik "Tomna" wird geschlossen

Die Weberei "Tomna" in der Stadt Kineshma wird offenbar geschlossen. Wir haben uns schon früh gefreut, dass sie erhalten bleiben würde. Ja, eine Art Kampf des Kollektivs, die Hilfe von Abgeordneten verschiedener Ebenen, Appelle haben dazu beigetragen, die endgültige Schließung (von Oktober 2022) auf Ende März - Anfang April dieses Jahres zu verschieben. Aber die Situation ist immer noch extrem schlecht - die vom Leben und der Arbeit erschöpften Menschen konnten es nicht aushalten und es scheint leider so, dass sie aufgegeben haben. Am 31. März fand eine Abschiedsfeier in der Fabrik statt.

Und das, obwohl der Gouverneur der Region Ivanovo, S.S. Voskresensky, Anfang letzten Monats versicherte, dass die Fabrik nicht geschlossen werde, sondern einen Käufer habe. Nun, offenbar ist das nicht geschehen.

Allerdings sind die Informationen hier widersprüchlich - einigen Berichten zufolge bleibt die Fabrik bestehen, nur die Zahl der Beschäftigten wird auf 20 Personen reduziert. Letzteres ist unklar. Was ist das? 20 Personen pro Fabrik? Wie ist das möglich? Oder handelt es sich nur um die Verwaltung und eine Rechtsabteilung? Vielleicht wurde das Unternehmen ja aufgekauft, und der neue Eigentümer hat einfach beschlossen, die gesamte bestehende Belegschaft - mindestens 200 bis 300 Personen - rauszuwerfen?

Das ist jedoch nicht klar. Selbst wenn Letzteres zutrifft, ist die Vernichtung der Arbeitsplätze von Fachkräften kaum sinnvoll und gerechtfertigt. Vor allem jetzt. Obwohl die Behörden es natürlich "besser" wissen. Dennoch hält sich hartnäckig der Verdacht, dass wir uns auf das Schlimmste vorbereiten müssen - den völligen Ruin des bestehenden Unternehmens und die Vernichtung aller Arbeitsplätze.

Trotzdem darf man nicht aufgeben. Wir werden darüber nachdenken, was man in dieser Situation noch tun kann.