Heilbronner beim Ostermarsch in Stuttgart

Die Ostermärsche der Friedensbewegung bekräftigten den Protest gegen den Krieg in der Ukraine und die Waffenlieferungen der Bundesregierung. Eine klare Mehrheit der Demonstranten bezog klar Stellung gegen Russlands Angriffskrieg und die drohende Eskalation zu einem atomaren Dritten Weltkrieg, aber auch gegen die Militarisierung in Deutschland.

In den Mittelpunkt vieler Diskussionen rückte die Systemfrage – welche Ursachen haben die aktuellen Kriege, wer verdient daran, wer sind die Kriegstreiber? Eine Gruppe der MLPD Heilbronn nahm gemeinsam mit Bündnispartnern am Ostermarsch in der Stuttgarter Innenstadt teil. Am offenen Mikrofon des Internationalistischen Bündnisses solidarisierte sie sich mit dem ver.di-Streik und allen Aktionen gegen die Abwälzung der Kriegs- und Krisenlasten auf die Bevölkerung. „Arbeiter dürfen nicht auf Arbeiter schießen“ - mit dieser klaren Botschaft drückte ein Automobilarbeiter seine internationale Solidarität aus.

Auf dem lebhaften Zug gab es Lieder gegen die imperialistischen Kriege und engagierte Redebeiträge. Ein mobilisierender Tag für alle, die sich für eine sozialistische Zukunft in Frieden und Völkerfreundschaft engagieren.