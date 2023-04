Jetzt für den Aufbau anmelden!

Was man dabei macht? Unter dem Motto: „Dem Volke dienen!“ bereiten wir alles vor, damit zwei Wochen Sommercamp im Jahr 2023 erfolgreich stattfinden können. Ein Highlight dabei: Der Aufbau des großen REBELL-Zelts! Das ist eine verantwortungsvolle Aufgabe und körperliche Arbeit. Es macht Spaß und man lernt, dass man solche großen Aufgaben nur in einem Kollektiv, in dem man sich aufeinander verlassen kann, und mit einer guten Leitung erfolgreich meistern kann.

Am Ende des Tages weiß man, was man geleistet hat. Mit Liedern, Spielen, usw. lassen wir die Abende kulturvoll ausklingen und wachsen enger zusammen. Wir wollen den Aufbau selber in die Hand nehmen, weil wir schließlich auch mal eine andere Gesellschaft ohne Ausbeutung und Unterdrückung aufbauen wollen. Da sollten wir jetzt schon lernen, was dafür notwendig ist! Danach können wir gemeinsam zwei Wochen auf dem Sommercamp verbringen, das dieses Jahr den besonderen Schwerpunkt der Vorbereitung der 3. Internationalen Bergarbeiterkonferenz hat.

Los geht es am Mittwoch, den 19. Juli, um 9 Uhr. Anreise ist am Dienstag, den 18. Juli bis 22 Uhr. Die Aufbautage (Mittwoch, Donnerstag, Freitag, eventuell Samstag) kosten insgesamt 70 Euro all inclusive. Wir übernachten in Hütten. Tipp: Am besten jetzt direkt eine Sommercamp-Sparkasse anlegen, damit es nicht so viel Geld auf einmal ist, das man bezahlen muss!

Meldet euch an und schreibt eine E-Mail an geschaeftsstelle@rebell.info. Auf zum Sommercamp!