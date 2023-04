Jugendverband REBELL protestiert gegen nationalistische und rassistische Hetze

Nach Angriffen auf Rettungskräfte in der Silvesternacht kommentierte die Bild, dass es „ein Problem mit jungen Ausländern gibt“.¹ Friedrich Merz (CDU) beschimpfte migrantische Schüler als „kleine Paschas“.² Dabei verdrehten Medien und Politiker die Fakten. Noch in der Silvesternacht verkündete der Pressesprecher der Berliner Polizei, 145 Personen wären verhaftet worden. Am 8. Januar plötzlich ganz andere Informationen: „Nur“ 38 Personen haben sie im Zusammenhang mit Angriffen auf Rettungskräfte festgenommen, wovon zwei Drittel einen deutschen Pass haben.³ Solche unseriösen Berichte haben Methode. Sie sollen spalten, Vorurteile schüren und sind Wasser auf die Mühlen für Faschisten und Rassisten. Aber: Nicht mit uns! Die Bundesregierung, AfD und CDU müssen merken: Die Jugend in Deutschland lässt sich nicht für solche reaktionären und rassistischen Ideen einspannen. Internationale Solidarität ist das Gebot der Stunde! Rebellion gegen das menschenverachtende imperialistische System!

Weltweit sind 32,5 Millionen Menschen auf der Flucht. Sie riskieren dabei ihr Leben. Tausende sind bereits im Mittelmeer ertrunken. Viele werden auf der Flucht entführt oder in Lagern wie in Libyen gefoltert. Der Ukrainekrieg vertreibt Millionen Menschen aus ihrer Heimat. Die Imperialisten haben es bis in den Beginn einer globalen Umweltkatastrophe getrieben. Das wird Fluchtbewegungen in ganz anderen Dimensionen auslösen, als wir das heute kennen.

Schuld daran sind nicht die Flüchtlinge. Schuld hat der Imperialismus, der weltweit unsere Lebensgrundlagen zerstört!

Völlig zu Recht zeigen viele Jugendliche klare Kante gegen Rassismus und für fairen Umgang miteinander. Politiker wie Trump (USA) oder Bolsonaro (Brasilien) sind verhasst. Immer mehr sagen auch: Rassismus hat gesellschaftliche Ursachen. Das ist genau richtig! Er kommt aber nicht aus „den Menschen“ an sich, sondern ist eine Ideologie der Herrschenden, die die Welt in Menschen erster, zweiter oder gar dritter Klasse teilen. Das lehnen wir ab und müssen dem Übel an die Wurzel. Deshalb kämpfen wir für eine befreite Gesellschaft im echten Sozialismus!

Der Jugendverband REBELL organisiert die rebellische Jugend aus der ganzen Welt. Bei uns sind deutsche und migrantische Jugendliche gleichberechtigt organisiert. Wir kämpfen gegen Ausbeutung und Unterdrückung, gegen Ungerechtigkeiten und vor allem die Fluchtursachen. Der REBELL hat Proteste gegen Abschiebungen organisiert. Einige unserer Mitglieder bauten 2015 mit an einem Gesundheitszentrum in der Stadt Kobanê in Nordsyrien, die vom faschistischen IS zerstört wurde. Wir machen uns stark gegen Faschisten und Rassisten, fördern Zusammenhalt und internationale Solidarität bei Kindern und Jugendlichen.

Organisier dich im REBELL! Mach mit bei unseren internationalistischen Aktivitäten im ganzen Jahr 2023: