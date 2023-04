Kinderlosigkeit soll kriminalisiert werden

Wir haben dazu eine Erklärung abgegeben (nach russischem Recht zensiert):

In Russland wollen sie Kinderlosigkeit verbieten. Das sind keine Neuigkeiten aus dem letzten Jahr. Die Nachricht ist, dass in Russland ein solcher Gesetzentwurf der Staatsduma der Russischen Föderation vorgelegt wurde. Was ist kinderlos? Der Begriff beschreibt die derzeitige Zurückhaltung der Menschen, Kinder zu haben (childfree - "frei von Kindern"). … Die Behörden verwenden den englischen Begriff, um die Gesellschaft zu manipulieren. … Die Behörden stellen die Sache öffentlich so dar, als gäbe es eine "Ideologie" der Kinderfreiheit und als ob es sich dabei um eine soziale Bewegung handeln würde. … Das ideologische Ziel … der Behörden … ist der Kampf für die traditionellen Werte der Russischen Föderation im Gegensatz zu der vermeintlichen „Ideologie der Kinderlosigkeit“, die angeblich aus dem Westen stammt und angeblich gefährlich für die Gesellschaft sei.

Was bringt uns das? Erstens ist die direkte Kriminalisierung ein Schlag gegen die Meinungsfreiheit und schneidet ein solides Stück öffentliches Leben aus dem Bereich der juristischen Diskussion heraus. Wenn man jetzt über die Gründe der Kinderlosigkeit bei russischen Frauen und Männern sprechen kann und die eigene Kinderlosigkeit mit diversen Gründen rechtfertigt, dann wollen die Behörden dies in Zukunft illegal machen. ... Zweitens ebnet es den Weg für weitere Kriminalisierungen. Ein guter Ansporn, diesen repressiven Prozess jetzt zu stoppen. Drittens macht all dies den Weg frei für die zukünftige Einführung von Steuern auf Kinderlosigkeit, die zu einer weiteren Verschlechterung des Lebensstandards der Russen führen werden.

Wir sind gegen diese Initiative der Behörden. ... Die Kriminalisierung der Kinderlosigkeit ist eine antidemokratische und die Meinungsfreiheit grob verletzende Initiative, frauenfeindlich und das Ergebnis einer kranken Fantasie von Perversen in Regierungsämtern … ."