MLPD beteiligt sich aktiv

MLPD NRW unterstützt Aufruf des Ostermarsch Rhein-Ruhr kritisch

Der Ostermarsch Rhein-Ruhr hat am Freitag in Gronau begonnen, Samstag mit Kundgebungen und Demonstrationen in Duisburg, Köln, Wuppertal, Neuss, Düren und Düsseldorf. Am Sonntag sind weitere Kundgebungen in Gelsenkirchen, Essen, Wattenscheid, Herne und Bochum und eine Fahrradetappe geplant. Die MLPD NRW beteiligt sich aktiv am Osterarsch Rhein Ruhr.

Landesleitung Nordrhein-Westfalen der MLPD