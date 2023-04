Neuer Siedlermob zieht randalierend durch Huwara – Armee sieht zu

Am 27. März zog erneut ein Mob gewalttätiger Siedler, angeführt vom Knessetmitglied Tzvi Sukkot, durch die besetzte palästinensische Ortschaft Huwara und verletzte mindestens sechs Palästinenser, einen davon schwer. Sie griffen Palästinenserinnen und Palästinenser tätlich an, setzten wieder Wohnhäuser und Fahrzeuge in Brand, versprühten Pfefferspray und beschädigten Autos, Häuser sowie Geschäfte. Ahmad Jebreen, Leiter der Notaufnahme des Palästinensischen Roten Halbmonds in Nablus, berichtete, dass sein Krankenwagen angegriffen wurde, als er versuchte, die Verletzten zu transportieren.

“Während wir die Verletzten in das Notfallzentrum brachten, griffen die Siedler den Krankenwagen vor den Augen der Besatzungssoldaten an”, gab Jebreen gegenüber Al Jazeera an. Der israelische Mob überfiel Huwara während der Iftar-Zeit, als die Muslime ihr tägliches Fasten brachen. Ein Video, das von Al Jazeera verifiziert wurde, zeigt, wie israelische Siedler einen palästinensischen Krankenwagen auf der Hauptstraße in Huwara mit Steinen bewerfen, während israelische Soldaten, die nur wenige Meter entfernt stehen, dabei zusehen. Zwei Krankenwagen des Roten Halbmonds wurden schwer beschädigt. Das Video kann hier auf Occupied News angesehen werden.

Während des Angriffs wurden israelische Soldaten dabei gefilmt, wie sie Palästinenserinnen und Palästinenser schlugen und verhafteten, Tränengas auf sie abfeuerten und sie zwangen, ihre Geschäfte zu schließen.

Die Stadt war im vergangenen Monat Schauplatz eines Siedlerangriffs, bei dem ein Palästinenser getötet und mindestens 390 weitere verletzt wurden, bevor der israelische Finanzminister Bezalel Smotrich die “Auslöschung” der Stadt forderte. Der erneute Anschlag vom 27. März ereignete sich wenige Stunden, bevor ein Palästinenser seinen Schussverletzungen erlag, die er bei einem groß angelegten Überfall des israelischen Militärs in Nablus im vergangenen Monat erlitten hatte. Bei dem als “Massaker” bezeichneten Angriff wurden zwölf Palästinenser getötet, darunter ein Kind sowie drei Großväter und 102 weitere Palästinenserinnen und Palästinenser verletzt, 82 davon mit scharfer Munition, darunter drei Journalisten.