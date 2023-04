Pragmatismus und Positivismus – alltagstauglicher Segen oder Fluch im Krankenhausbetrieb?

Zu Beginn fast jedes Dienstes auf unserer 48-Betten-Station im Krankenhaus fragen wir uns, wie die viele Arbeit in der Schicht zu bewältigen ist, wie wir unser Bestes tun können, damit die Patienten einigermaßen versorgt und medizinisch betreut werden, wie das Chaos zwischen den verschiedenen Fachabteilungen abgedämpft werden kann. Aber jedes noch so große persönliche und gemeinsame Bemühen kann das Problem nicht lösen. Das Buch „Die Krise der bürgerlichen Naturwissenschaft“ hilft, die Kritik an den Zuständen nicht nur politisch zu führen, sondern weltanschaulich - an der Krise der bürgerlichen Medizin.

So heißt es in dem Buch: „Medizin als Wissenschaft verlangt ein allseitiges, in sich geschlossenes und zugleich lernfähiges dialektisch-materialistisches System auf der Basis der grundlegenden Einheit von Theorie und Praxis. Zur Wissenschaft gehören theoretisch verallgemeinerte und systematisierte wissenschaftliche Erkenntnisse über Gesetzmäßigkeiten und Methoden der Medizin. Ein solcher Fortschritt kann nur in Einheit mit einer praktischen Gesundheitsvorsorge und -fürsorge zum Wohl des Volks entstehen. Die Auswertung der Erfahrungen bildet wiederum die Grundlage, dass die Theorie beständig bereichert, auf höherer Stufe tiefer erforscht, verallgemeinert und weiterentwickelt wird. Davon ist die heutige Medizin – geprägt von der bürgerlichen Ideologie mit ihrem wissenschaftsfeindlichen Positivismus und Pragmatismus, Konkurrenzkampf und Ressortdenken – allerdings Lichtjahre entfernt!“ (S. 113).