Wir wollen viele Talente finden und vor allem Jugendliche auf die Bühne bringen! Bringt Eure musikalischen Initiativen mit Liedern und Instrumenten für den Frieden, gegen einen Dritten Weltkrieg, gegen Faschismus, Rassismus und Antikommunismus ein! Macht mit beim Song Contest beim Rebellischen Musikfestival, das vom 26. bis 28. Mai in Truckenthal / Thüringen stattfinden wird. Für den Kampf um den Weltfrieden brauchen wir eine anziehende und überzeugende Kultur, die die Köpfe und Herzen erreicht. Schreibt eigene Lieder zum Thema, recherchiert und findet Lieder, hinter denen Ihr steht, und übt sie. Ob Hip-Hop, Soul, Rock oder Pop.

Der Song Contest findet am Samstag, dem 27. Mai, von 11 Uhr bis 12.30 Uhr, statt. Dort wird die Vorentscheidung fallen. Im Abendprogramm am gleichen Tag werden dann die Siegerinnen und Sieger per Publikumsentscheidung gewählt und gekürt. Solltet Ihr bestimmte Dinge für Eure Performance benötigen, die Ihr nicht mitbringen könnt, meldet Euch zeitnah bei uns. Eventuell ist, was Ihr benötigt, schon auf der Bühne oder wir finden gemeinsam andere Lösungen.

Für den Song Contest gelten folgende Regeln:

Zugelassen sind Einzelinterpreten und Gruppen. Die inhaltliche Leitlinie ist das Thema: „Song Contest – Raise your voices – für den Weltfrieden – gegen Faschismus und Krieg – hoch die internationale Solidarität!“ Es gibt keine Begrenzung bezüglich des Alters, bezüglich eigener oder bekannter Melodien und Texte, bezüglich der Teilnehmerzahl der Gruppe. In Gruppen sollen mindestens einer bis zwei Jugendliche dabei sein. Das Internationalistische Bündnis ist verantwortlich für den Song Contest, in Zusammenarbeit mit dem Festivalteam.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer und Gruppen, die am Song Contest teilnehmen möchten, können sich bis zum 19. Mai anmelden bei: info@inter-buendnis.de