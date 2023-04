Truckenthal

Rebellisches Sommercamp - Urlaub, Feiern und Lernen mit Freunden

Auf kaum einem Gebiet hatte die Regierung in Berlin größere Versprechungen gemacht als in der Jugendpolitik. „Wir wollen gemeinsam darauf hinwirken, dass jedes Kind die gleiche Chance auf Entwicklung und Verwirklichung hat“ - tönte die Ampel in ihrem Koalitionsvertrag „Mehr Fortschritt wagen“ (S. 74). Anderthalb Jahre später kommen gerade diese Versprechungen unter die Panzerräder.

Von as