Rote Fahne News: Kostenfrei - und spendenfinaziert!

Je spannender, desto sicherer kann man sein: Das ist ein "Plus-Angebot" besagter Zeitung. "Plus" bedeutet in dem Fall nicht, dass man etwas bekommt, sondern dass man erstmal zur Kasse gebeten wird: Man kann den Artikel für z.B. 4,65 Euro kaufen oder ein (fast) kostenloses Testabo abschließen. Die Zeitung xy erwartet aber, dass man einen "Zahlweg" angibt, obwohl das Testabo ja kostenlos ist. Das ist für später. Nach kurzer Zeit schaltet die Zeitung xy auf ein kostenpflichtiges Digitalabo um ...

Die MLPD hält die Artikel auf Rote Fahne News für die Leserinnen und Leser kostenfrei vor. Möglichst viele Menschen in Nah und Fern sollen die Informationen, Argumente, Einschätzungen, Berichte und Korrespondenzen lesen, verarbeiten und weiter verbreiten können. Die Artikel im Rote Fahne Magazin auf Rote Fahne News gehen vom Arbeiterstandpunkt aus. Egal, ob der konkrete Gegenstand ein Arbeiterstreik in Indien ist, die dramatische Entwicklung der Umweltkrise, Proteste von Marxisten-Leninisten in Russland gegen den imperialistischen Krieg, den das Putin-Regime gegen die Ukraine führt, das Sommercamp von REBELL und Rotfüchsen oder eine Veranstaltung zum Buch "Die Krise der bürgerlichen Naturwissenschaft": Sie führen eine streitbare Auseinandersetzung im Sinne des Freiheitskampfs der internationalen Arbeiterklasse für eine Gesellschaft ohne Ausbeutung und Unterdrückung, für die die MLPD eintritt. Zum Thema kostenpflichtiger Angebote haben wir auch durchgreifende Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes bei Banken und Geheimdiensten ...

Eine Leserin berichtet, dass Rote Fahne News sogar in Neuseeland gelesen wird: "Liebe Genossinnen und Genossen, ein Freund und früherer Mitstreiter in der Kommunalpolitik ist vor einigen Jahren nach Neuseeland übergesiedelt. Ab und zu schreiben wir uns, berichten über die jeweiligen Erlebnisse und Erfahrungen. Vor einigen Monaten schrieb er unter anderem: 'Ich halte mich einigermaßen gut informiert aus unterschiedlichen Quellen. Dabei schätze ich die Texte von Rote Fahne News besonders. Seit Jahren erweisen sich die Analysen der MLPD als zuverlässig."

Rote Fahne News lebt vom ehrenamtlichen Engagement vieler. Aber dennoch kostet seine Erstellung Geld: Provider, Fahrtkosten, Miete, Heizung, finanzielle Unterstützung von Genossen, die hauptamtlich arbeiten.

Und: Wir möchten das kostenfreie Angebot von Rote Fahne News besonders im Videobereich sogar ausbauen. Dies ist für die Leserinnen und Leser gratis, aber im Kapitalismus nicht umsonst. Wenn jede regelmäßige Leserin, jeder Leser künftig im Monat fünf bis zehn Euro spenden würde, könnten wir unsere Arbeit erheblich ausbauen. Spenden kann man vor Ort an die MLPD mit dem Stichwort „Rote Fahne“. Man kann auch Dauerspender für die Rote Fahne werden, örtlich oder wenn das nicht geht per Dauerauftrag.

Wer online einmalig spenden oder das als Dauerspender tun möchte: Hier erfahren Sie / erfahrt ihr, wie man bequem für Rote Fahne News spenden kann!