Staatliche Schuldenberge, Spekulation und Inflation

Dieser Schuldenanstieg geschah vor allem durch die Ausgabe von Staatsanleihen im Wert von über 900 Mrd. Euro an die Europäische Zentralbank (EZB) und andere Banken. Da sich zugleich u.a. die Steuereinnahmen (auch durch die Inflation) deutlich erhöhten, stiegen im Jahr 2022 die Schulden des Bundes „nur“ um 71,9 Milliarden Euro auf 1620,4 Milliarden Euro, erreichten damit aber einen neuen Höchststand. Weitere Neuschulden wurden in Nebenhaushalten und Schatten-Budgets versteckt.

"Sondervermögen Bundeswehr" noch gar nicht eingerechnet

Der Großteil dieses Schuldenanstiegs kam durch die Bildung des „Wirtschaftsstabilisierungsfonds“ (WSF) zustande. Er war im Jahr 2020 eingerichtet worden, als im Zuge der Weltwirtschafts- und Finanzkrise mit Ausbruch der Corona-Pandemie ein tiefer Wirtschaftseinbruch erfolgte. Durch „Rettungsschirme“ sollten seine Folgen für die Monopole abgedämpft werden. 2022 wurde der WSF um eine „Abfederung der Folgen der Energiekrise“ erweitert. D.h. mit „Entlastungspaketen“ wurden vor allem die Spekulationsgewinne der Energie- und Nahrungsmittel-Monopole und die darauf draufgesattelten Raubprofite vieler anderer Monopole abgesichert, die besonders den Beginn des Ukraine-Kriegs für ihren Raubzug nutzten. Ende 2022 war der „WSF-Corona“ mit 52,4 Milliarden Euro verschuldet. Beim „WSF-Energie“ beliefen sich Ende 2022 die Schulden auf 30,2 Milliarden Euro. Dabei ist bei dem Anstieg der Verschuldung das genannte „Sondervermögen Bundeswehr“ in Höhe von 100 Milliarden Euro, das in Wirklichkeit ein weiterer Schuldenberg ist, noch gar nicht mit einberechnet.

Explodierende Spekulation

Die ungeheure Geldmenge, die durch den Kauf von Unternehmens- und vor allem von Staatsanleihen durch die großen Zentralbanken der Welt neu geschaffen wurde, ermöglichte eine explodierende Spekulation von Monopolen, Finanzinstituten und Banken, mit der die Preise weltweit in die Höhe getrieben wurden. Der Bestand der im Eurosystem gekauften Anleihen beläuft sich gegenwärtig auf etwa 5 Billionen Euro, die zum größten Teil durch die Neu-Schöpfung von Zentralbankgeld bezahlt wurden. Zur neu geschaffenen Geldmenge gehören auch die Billigst-Kredite, die direkt in die Taschen der Monopole und Banken flossen, die damit z.B. am Markt für Rohstoffe, Halbfertigwaren, Nahrungsmittel, Immobilien, Strom und Gas usw. spekulieren, und so die Inflation antreiben.

Jetzt plant die Bundesregierung laut Bundesfinanzagentur für 2023 sogar die Ausgabe von Staatsanleihen in neuer Rekordhöhe von 539 Milliarden Euro. Damit muss sie mehr als 325 Milliarden Euro an die Investoren in bisherige Staatsanleihen zurückzahlen. Außerdem soll der WSF um 200 Milliarden Euro für die „Energiepreisbremsen“ 2023 und 2024 aufgestockt werden. Die neue Höchst-Verschuldung wird die Spekulation weiter anfeuern und mit weiteren Angriffen auf die Lebenslage der Masse der Bevölkerung verbunden sein.

Anstieg staatlicher Schuldenberge ist globale Erscheinung

Nach Schätzungen musste die Bundesregierung wegen der Zinserhöhungen der EZB 2022 40 Mrd. Euro an Zinsen zahlen und wird sie 2023 über 56 Mrd Euro zahlen müssen – gegenüber 4 Mrd. Euro 2021! Es ist eine Frechheit, wenn Bundesfinanzminister Lindner dazu erklärt: „Das ist Geld, das an anderer Stelle fehlt“ und damit die Streichung der Kindergrundsicherung von etwa 12 Mrd. Euro begründet. Sind es doch Abermilliarden, die für WSF, das „Sondervermögen Bundeswehr“ und weitere Schattenhaushalte in die Taschen der Spekulanten und Rüstungskonzerne fließen.