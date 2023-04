Streik der EAT-Kollegen am DHL Hub Leipzig

Dazu schreibt die verdi-Betriebsgruppe auf Facebook: "Streik, Streik, Streik: Heute ist Kampftag bei der European Air Transport GmbH. Erstmals in 15 Jahren. Warum? Es gibt kein Angebot vom Arbeitgeber, trotz mehrmaliger Gewinnkorrekturen in 2022. So nicht … . Die Kollegen aus Crew 1 und Crew 8 sind aufgerufen zum Warnstreik. Crew 1 u. 8 folgen dem Aufruf … und … Kolleginnen wie Kollegen aus den anderen Bereichen zeigen ihre Solidarität, machen ihre Pause bei den Streikenden … . GROSSE KLASSE!!!

European Air Transport Leipzig GmbH (EAT) hat im Frühjahr 2008 offiziell den Betrieb als Flugzeugwartungsbetrieb und registrierte Fluggesellschaft am Flughafen Leipzig / Halle aufgenommen. EAT ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Deutsche Post DHL Group und gehört zum Geschäftsbereich DHL Express. EAT deckt zusammen mit der britischen DHL Air UK Ltd. den größten Teil des europäischen DHL-Netzwerks ab. … .