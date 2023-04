Stuttgart, 22. April: „Jetzt reden wir“

Kommt zur Kundgebung des Freundeskreises Flüchtlingssolidarität in Solidarität International am 22. April um 11 Uhr in Stuttgart, Schlossplatz. Das Motto: „Jetzt reden wir!“

Innenministerin Nancy Faeser hält hohe Zäune für ein geeignetes Mittel um Flüchtlinge aufzuhalten. Doch wir sagen: Menschen fliehen, weil ihre Lebensbedingungen nicht mehr erträglich sind - und je gefährlicher die Fluchtrouten gemacht werden, umso mehr Risiken nehmen die Menschen auf sich, um die Hindernisse zu überwinden - und viele sterben dabei.

Wir protestieren gegen diese Politik! Flucht ist ein Menschenrecht! Stopp den Abschiebungen! Stopp der Hetze gegen Flüchtlinge! Fluchtursachen bekämpfen - nicht Flüchtlinge!

Anschließend laden wir zur Mitgliederversammlung des Freundeskreis Flüchtlingssolidarität in Solidarität International - Region Süd ein: um 14 Uhr, ABZ Süd. Es gibt dort auch die Möglichkeit, Mitglied zu werden. Der Jahresbeitrag beträgt 10 Euro für Flüchtlinge mit Asylbewerber-Leistungen, für alle anderen 20 Euro.

English

Come to the rally of the Freundeskreis Flüchtlingssolidarität on 22.04.at 11am, Stuttgart, Schlossplatz: Now we're talking!

Minister of the Interior Nancy Faeser thinks that high fences are a suitable means to stop refugees. But we say: people flee because their living conditions are no longer bearable - and the more dangerous the escape routes are made, the more risks people take to overcome the obstacles - and many die in the process. We protest against this policy! Flight is a human right! Stop deportations! Stop the agitation against refugees! Fight the causes of flight - not refugees!

Afterwards, we invite you to the general meeting of the Freundeskreis Flüchtlingssolidarität, southern region, at 2 pm, ABZ Süd. There is also the possibility to become a member - the membership fee for refugees with small income is 10 Euro per year, for others 20 Euro.

Freundeskreis Flüchtlingssolidarität in SI, Regionalgruppe Süd - www.freunde-fluechtlingssolidaritaet.org

Spenden über: „Solidarität International e.V.“, IBAN: DE86 5019 0000 6100 8005 84, Stichwort: „Flüchtllingssolidarität"

change.org/alassa und change.org/evakuierung