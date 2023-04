Trump in 34 Punkten angeklagt

Trump folgte der Vorladung und erschien vor Gericht in Manhattan. Er war vor einigen Tagen von einer Grand Jury angeklagt worden (mehr dazu hier).

Mit seinem Erscheinen vor Gericht gilt er von diesem Moment an offiziell als „im Gewahrsam“. Das bedeutet, er wurde erkennungsdienstlich behandelt, fotografiert und seine Fingerabdrücke wurden genommen.

Im Gerichtssaal wurde dann die Anklage verlesen. Der Vorwurf an Trump: Er soll in 34 Fällen Geschäftsunterlagen gefälscht haben. Dabei handelt es sich um die Schweigegeldzahlungen Trumps an die Pornodarstellerin Stormy Daniels wegen einer außerehelichen Affäre, die später als Anwaltshonorar deklariert worden waren. Laut Oberstaatsanwalt Bragg ist das geschehen, „um negative Nachrichten über Trump zu identifizieren, zu kaufen und zu unterdrücken und so seine Chancen zu verbessern, die Wahl zu gewinnen.“ (www.tagesschau.de, 5.4.2023)

Trump erklärte sich – wie zu erwarten war – in allen Anklagepunkten für „nicht schuldig“. In einer Rede in Mar-a-Lago fantasierte Trump im Nachhinein von "einer Nation im Niedergang" und von "linksradikalen Verrückten" die "in den Wahlkampf eingreifen" würden. "Das dürfen wir nicht zulassen", so Trump. Was er darunter versteht, zeigte sich beim faschistischen Putschversuch seiner Anhänger beim Sturm auf das Kapitol.