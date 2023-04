Über das Abtreibungsverbot und die Großmütter der sozialistischen Sowjetunion

Die Senatorin Pawlowa verkündete am 16. Februar, dass vor „100 Jahren Abtreibungen in Russland von Liberalen auf Geheiß westlicher Länder legalisiert wurden“, „um Russland zu zerstören“. … „Das ist ein fantastischer historischer Analphabetismus!“ Tatsächlich war es ein großer Schritt zur Befreiung der Frau, dass bald nach der Oktoberrevolution zu Zeiten Lenins das Verbot von Abtreibungen aufgehoben wurde.

Die Union der Maoisten aus dem Ural hat dazu folgende Erklärung veröffentlicht:

Die Senatorin aus der Region Tscheljabinsk, Margarita Pawlowa, kann offenbar nicht akzeptieren, dass ihre Initiative volksfeindlich ist und sie von der breiten Masse der russischen Gesellschaft abgewiesen wird. Und heute, 16. Februar, hat sie sich erneut dazu geäußert. Was ist es dieses Mal? Die Senatorin des Föderationsrates der Russischen Föderation Margarita Pawlowa sprach über die Motive für das Abtreibungsverbot. Sie erinnerte daran, dass sich im vergangenen Jahr die Legalisierung von Abtreibungen zum 100. Mal jährte. Die Politikerin schloss sich der Meinung der Vorsitzenden des Föderationsrates, Valentina Matvienko, an, dass dieser Eingriff Mord sei. …

"In einer schwierigen demografischen Situation, in der eine spezielle Militäroperation noch im Gange ist, sind demografische Fragen natürlich Fragen der nationalen Sicherheit, der Erhaltung unserer Souveränität", sagte Margarita Pawlowa. "Wir müssen sehr genau hinsehen und verstehen, warum Frauen diesem Verfahren so leicht zustimmen. Weil es einen mentalen Krieg mit der russischen Welt gibt. Diese Drohungen richten sich gegen die wichtigsten Institutionen, auf die sich jeder Staat stützt, und eine dieser Institutionen ist die Familie."

Dies geschehe, so die Senatorin weiter, durch das Eindringen der liberalen Ideologie in die russische Gesellschaft, durch die Verbreitung des Feminismus. Danach wären Bildung und Karriere für eine Frau wichtiger als eine Familie. Pawlowa versucht, den Wunsch der russischen Frauen nach Freiheit als ausländische Intrigen und liberale Propaganda auszugeben. Nach der Logik Pawlowas zu urteilen, haben der gerissene ausländische Liberale Lenin und seine Mitarbeiter (offenbar waren auch sie alle Liberale) 1920 die Legalisierung der Abtreibung in Russland gebilligt.

In Wirklichkeit hat der Liberalismus nichts damit zu tun. Das Einflechten der Armee, das Einflechten des Liberalismus, der Versuch, eine rein russische Tradition der reproduktiven Freiheit als Machenschaften eines heimtückischen Auslands auszugeben - all das sind politische Manipulationen auf der Grundlage der aktuellen russischen Agenda in den reaktionärsten und dunkelsten Kreisen von Macht und Gesellschaft. Pawlowa und ihre Gleichgesinnten versuchen, an das zu appellieren, was den russischen Reaktionären am Herzen liegt, um mehr Menschen auf ihre Seite zu ziehen, die sich mit Geschichte und Politik nicht besonders gut auskennen, und setzen damit eine absolut kannibalische Initiative durch. …

… Pawlowa macht auch vor der Propaganda von Unwissenheit und Unordnung im Leben nicht halt: "Unseren Großmüttern und Müttern wurde gesagt, dass man zuerst eine Ausbildung machen, einen guten Job finden und dann an Kinder und Familie denken muss. Als Ergebnis haben wir eine ganze Generation unglücklicher Frauen, die keine Beziehungen zu Männern aufbauen können … weil sie das wahre mütterliche Glück nicht kennen: das ist Mutterschaft, Ehe, Familie", fügte Margarita Pawlowa hinzu.

In den 1930er- und 1940er-Jahren, wurde „Pawlowas Großmüttern“ aktiv eine stabile Position im Leben "auferlegt", Glück durch umfassende Realisierung sozialen und politischen Lebens, durch den Erfolg in der Arbeit und Bildung. Doch Pawlowa stellt all dies demagogisch als Unglück für eine Frau dar, denn angeblich kann eine Frau ohne eine große Familie nicht glücklich sein.

... Der von Pawlowa aufgezeigte Ansatz, der die Bedeutung der Rechte und Freiheiten der Frau leugnet, ist ein antidemokratischer, antihumaner Ansatz. Er ist buchstäblich faschistisch. Wir standen, wir stehen und wir werden für den Schutz der Rechte der Frauen in Russland eintreten und wir werden weiterhin gegen jede Initiative kämpfen, die diese Rechte verletzt."