ver.di fort 15 Prozent Lohnerhöhung für die Beschäftigten im Einzelhandel

Am Mittwoch demonstrierten in den drei australischen Metropolen Sydney, Melbourne und Brisbane jeweils tausende Bauarbeiter und forderten eine Lohnerhöhung, die die Inflation abdeckt. Aufgerufen zu dem landesweiten Aktionstag hatte die Bauarbeitergewerkschaft CFMEU. Sie fordert eine Lohnerhöhung von 7 Prozent. Außerdem geht es um die Verbesserung der Arbeitsbedingung, gegen Werkverträge und Auslagerungen. Aktuell fordern sie auch, dass die Regierung die Arbeiterrechte schützt bei finanziellen Problemen der Baukonzerne. In Brisbane waren 5.000 Arbeiter auf der Straße, in Sydney riefen sie "one struggle, one fight. Workers of the world unite"!