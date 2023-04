Wahrlich ein Bündnis von "Religion bis Revolution" - mit Link zu mdr-Bericht

Ein wahres Bündnis „von Religion bis Revolution“! Schon die Zusammenarbeit auf Augenhöhe im Vorfeld der Aktion war ein Erfolg, auf den man stolz sein kann. Einig waren sich alle, dass man sich bei dem Ukrainekrieg weder auf die Seite von Russland noch von USA/NATO stellen darf. Das gab Applaus und Zwischenrufe: „Genau!“. Deutlich wurde ein Trennungsstrich gezogen zu Faschisten, Verschwörungstheoretikern, AfD und Co. So wurde verhindert, dass reaktionäre bis faschistische Kräfte (sie kamen mit Reichstagsflagge und einer Flagge der Erfurter Querdenker-Hochschulgruppe „Studenten stehen auf“) teilnehmen konnten.

Auf dem Ostermarsch kam die Vielfalt an Positionen zum Ausdruck. Steffen Kachel, Stadtvorsitzender der Linkspartei in Erfurt, verurteilte, dass die Rüstungsindustrie aus dem Ukrainekrieg Profit schlägt. Er forderte die Bundesregierung dazu auf, beide Kriegsparteien zu mehr Diplomatie und an den Verhandlungstisch zu drängen. Anatole Braungart, Bundestagswahlkandidat der MLPD, qualifizierte, dass es sich um einen imperialistischen, von beiden Seiten ungerechten Krieg handelt, mit der akuten Gefahr eines Dritten Weltkriegs. Aktiver Widerstand, besonders durch die Arbeiter, ist notwendig. Vor dem Bundeswehr-Karrierezentrum machte die Demonstration halt, kritisierte ihren Auftritt an Schulen. Weitere kamen zu Wort, wie der SDS Erfurt und die Kulturbrücke Palästina-Thüringen.

Die Diskussion, wie wir eine Welt mit dauerhaftem Frieden, ohne Ausbeutung, Unterdrückung oder Umweltzerstörung, erreichen, wird weiter gehen. MLPD und REBELL sind überzeugt, dass es dafür eine internationale sozialistische Revolution für den echten Sozialismus braucht.

