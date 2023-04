Zukunftsweisende Taten waren entscheidend für die Niederschlagung des Kapp-Putschs

Am 2. April gedachten 20 feste Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie einige Waldspaziergänger am „Grab in der Haard“, umrahmt von antifaschistischen Liedern, der hier ruhenden Kämpfer der Roten Ruhrarmee.

Wolfgang Göller von der Bergarbeiterbewegung Kumpel für AUF würdigte "die zukunftsweisenden Taten von 100.000 revolutionären und bewaffneten Arbeitern, überwiegend Kumpel" als entscheidend für die Niederschlagung des Kapp-Putschs von 1920. "Hätte er Erfolg gehabt, wäre Deutschland schon dreizehn Jahre früher in die Finsternis einer faschistischen Diktatur gestürzt worden, die mit der Entfesselung des Zweiten Weltkriegs millionenfaches Leid und millionenfache Zerstörung hervorgerufen hat.

Die Rote Ruhrarmee war deshalb ein Vorkämpfer für den Frieden. Heute ist es auf den Tag genau 103 Jahre her, dass in diesem Massengrab 34 ermordete Kumpel und Stahlarbeiter aus Bochum und Marl verscharrt wurden. Ihre Opfer waren nicht umsonst!".

Inzwischen stehen weltweit 20 Millionen Bergleute und ihre Familien in harten Kämpfen gegen internationale Bergbaukonzerne und Regierungen. Vereint und organisiert sind sie eine starke Kraft. In diesem Sinn wurde zur 3. Internationalen Bergarbeiterkonferenz, die Ende August in Thüringen stattfinden wird, eingeladen. Ein Sprecher der MLPD spannte den Bogen zur heute akuten Gefahr eines atomar geführten Dritten Weltkriegs. Die internationale Arbeitereinheit nach dem Motto: „Kumpel schießen nicht auf Kumpel“ muss sich gegen alle imperialistischen Kriegstreiber Bahn brechen.

Zum Ende legten zwei Kumpel des früheren Bergwerks Auguste Victoria ein Nelkengesteck nieder, mit der Widmung: "Die 34 ermordeten Kämpfer der Roten Ruhrarmee sind unvergessen - sie bleiben Vorbilder im Kampf für Freiheit, Demokratie und Frieden!".