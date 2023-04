1. Mai: Revolutionäre und werktätige Frauen spielen eine wichtige Rolle

Der 1. Mai, der Internationale Kampftag der Arbeiterklasse, rückt mit fliegenden Schritten näher. Während wie in Frankreich, England und Deutschland immense Streikbewegungen aufflammen, stellt das kapitalistische System seine Krisenhaftigkeit tagtäglich unter Beweis. Der 1. Mai ist der Tag, an dem wir den Unterdrückern und Ausbeutern dieser Welt eine organisierte Kampfansage geben werden.

Auch die revolutionären und werktätigen Frauen spielen eine wichtige Rolle an diesem bedeutenden Kampftag. Am Frauenkampftag, dem 8. März, sind international viele Tausend Frauen auf die Straße gegangen; in einigen Ländern haben sie auch gestreikt, um für ihr Recht auf ein Leben ohne Verarmung, Fremdbestimmung und Gewalt zu kämpfen. Als ICOR-Frauen sind wir in allen Bereichen dieser Kämpfe vertreten und nehmen unseren Platz an vorderster Front ein. Während die Bourgeoisie die Frauenbewegung für sich vereinnahmen will, vertreten wir eine revolutionäre Antwort auf die Frage der Frauenbefreiung und damit den fortschrittlichsten Teil dieser Bewegung.

Nach unserem erfolgreichen 1. ICOR-Online-Frauentreffen im Februar 2023 ist ein erster wichtiger Schritt gemacht worden, um Erfahrungen auszutauschen und uns zu koordinieren. Dieser Austausch braucht Kontinuität, und die Vorbereitung des 1. Mai steht für uns als Frauen nun auf unserer Tagesordnung.

Dafür rufen wir alle ICOR-Frauen dazu auf, sich am 23. April am Online-Treffen der ICOR-Frauen zu beteiligen. Wir wollen bei diesem Treffen auf folgende Fragen eingehen:





Welche sind die bestimmenden Themen und Forderungen der werktätigen Frauen zum 1. Mai?

Wie werden Frauen in den verschiedenen Ländern zum 1. Mai mobilisiert?

Welche Gemeinsamkeiten gibt es in den Problemen und Kämpfen, die wir international führen?

Was erwartet uns am 1. Mai und was für eine Rolle wird er in der politischen Entwicklung der Länder, wie auch international, spielen?

Diese und weitere Fragen wollen wir gemeinsam diskutieren, uns austauschen und auch zu weiterführenden Beschlüssen kommen. Wir freuen uns auf die Beteiligung aller bisherigen und neuen Mitglieder.

Hier der Zoom-Link zum Webinar

Uhrzeit:

4:30 Uhr (Mexico City)

5:30 Uhr (Bogotá, Lima)

6:30 Uhr (New York)

11:30 Uhr (Algier, Tunis)

12:30 Uhr (Berlin, Cape Town, Paris)

13:30 Uhr (Moscow)

16:00 Uhr (Delhi)

16:30 Uhr (Dhaka)

20:30 Uhr (Sydney)