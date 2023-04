Rechtshilfefonds AZADÎ e. V.

Regionaltagung gegen die Kriminalisierung der kurdischen Bewegung

Die 2019 begonnene und durch die Pandemie unterbrochene Durchführung von regionalen Tagungen gegen die seit Jahrzehnten praktizierte Kriminalisierung von Kurdinnen und Kurden wird am 16. April in Frankfurt am Main fortgesetzt.