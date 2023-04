Nullemissions-Strategie ist grüner Lack

Bericht von der Betriebsversammlung bei MAN in Nürnberg

Am 22. März 2023 feierte der MAN-Vorstand in Nürnberg Richtfest für die neue Halle M 17, in welcher der neue 13-Liter-Dieselmotor CBE (common-base-engine) gebaut wird. Im Anschluss fand die Betriebsversammlung statt.

Von Korrespondenten