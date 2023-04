Brasiliens Präsident Lula da Silva ist auf Staatsbesuch

Die Ex-Präsidentin Brasiliens und Lula-Vertraute Dilma Rousseff hat den Vorsitz der Neuen Entwicklungsbank (NDB)¹ der BRICS übernommen. Die fünf Staaten wollen neue Finanzstrukturen aufbauen, um die Abhängigkeit vom US-Dollar zu verringern - und um den „Globalen Süden“ zu stärken. Am 14. April traf Lula in Peking den chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping. China ist Brasiliens wichtigster Handelspartner. Das soll sogar noch ausgebaut werden.²

China braucht die Bergbau-Produkte aus Brasilien, Soja als Viehfutter, Fleisch und andere Lebensmittel. Brasilien importiert vor allem Elektronik - wie Handys und Computer - hofft aber vor allem auf Investitionen in die Infrastrutkur – zum Beispiel durch die Übernahme des geschlossenen Ford-Werkes in Bahia durch BYD (E-Cars). China will auch in „grünen Wasserstoff“ oder Solarparks investieren.

Lula besucht in Shanghai das Forschungszentrum von Huawei. Das stellt einen Affront gegen die USA dar, die Huawei „gebannt“ hatten. Huawei investierte seit 2019 in einer Fabrik in Brasilien 800 Millionen US-Dollar. Mit Ericsson aus Schweden wird Huawei gemeinsam für die Telefon- und Internetfirma TIM das 5G-Netz in Brasilien aufbauen.³ Brasilien will sich auch an der „Neuen Seidenstraße“ beteiligen und hofft auf den Bau einer Eisenbahn vom Atlantik zum Pazifik - via Bolivien und Peru - mit chinesischer Beteiligung. Brasilien ist größter Empfänger chinesischer Investitionen; das erste Land in Lateinamerika, das im Handelsvolumen mit China die 100-Milliarden-US-Dollar-Marke erreichte.⁴