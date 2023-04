Bundesweites Delegiertentreffen und Fest

Das Delegiertentreffen soll die Erfahrungen in den Kämpfen auszuwerten und für die Intensivierung der Kleinarbeit mobilisieren, besonders in der Vorbereitung des IG-Metall-Gewerkschaftstag 2023, für die Einheit von Stamm- und Leiharbeitern und zur Teilnahme und Unterstützung der 3. Internationalen Bergarbeiterkonferenz (IMC) in Thüringen.

Bewusst wurde die Region Braunschweig / Wolfsburg / Hannover mit einer Konzentration von über 100.000 Automobilarbeitern gewählt. Details wie Raum, Tagesordnung, Geschäftsordnung erhaltet ihr noch. Bitte macht schon Überlegungen für inhaltliche und kulturelle Beiträge und schlagt Kandidaten für die Koordinierungsgruppe vor. Wir brauchen unbedingt eine Verjüngung mit Kolleginnen und Kollegen, die im Betrieb arbeiten.

In der Geschäftsordnung wird ausgeführt, dass kleinere Trägergruppen (weniger als sechs Aktive) einen stimmberechtigten Delegierten, größere Gruppen zwei Delegierte bzw. zwei Stimmen (Bestätigung durch die jeweilige Gruppe) haben. Weitere Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind ausdrücklich erwünscht, sie haben Rederecht.

In der IAC-Bewegung steht jetzt die Vorbereitung des 1. Mai im Zentrum. Die ICOG wird einen Mai-Aufruf herausgeben. Die aktuellen Kämpfe in Europa und auch in den Tarifrunden in Deutschland drücken eine neue Qualität des gewerkschaftlichen Bewusstseins aus.

Im Zentrum unserer Arbeit unter den Automobilern steht der aktive Widerstand gegen die akute Weltkriegsgefahr, der Widerstand gegen die Umweltkatastrophe, die begonnen hat, und der Kampf gegen die Abwälzung der Krisen- und Kriegslasten.

Ein weiterer Höhepunkt ist die 3. Internationale Bergarbeiterkonferenz, die vom 31. August bis 3. September in Thüringen stattfinden wird. 20 Millionen Bergleute weltweit sind eine der stärksten Truppen der internationalen Arbeiterbewegung. Im Anschluss daran findet die erste Weltkonferenz der internationalen antiimperialistischen und antifaschistischen Einheitsfront statt. Der Schulterschluss von Bergarbeitern und Automobilarbeitern betrifft den Kern des Industrieproletariats.

Die Bergarbeiterkonferenz unter den Automobilern zu bewerben und damit die Solidarität mit den Kämpfen der Bergarbeiter zu entwickeln, ist eine perspektivische Aufgabe im Kampf für eine Gesellschaft ohne Ausbeutung und Unterdrückung.

Als praktische Zusammenarbeit schlägt die KOG vor:





Powerpoint-Vortrag (von der KOG erstellt bis Mitte April) für die Trägergruppen zur Vorstellung und Werbung für die Bergarbeiterkonferenz.

Sammeln von Spenden.

Übernahme von Partnerschaften für einzelne Bergarbeiter, auch von Ländern, wo es Verbindung zu Automobilarbeitern gibt (Südafrika, USA). Genaueres auf der Homepage der Bergarbeiterkoordinierung (www.minersconference.org).

Unterstützung direkt und als Brigadistin bzw. Brigadist für die Bergarbeiterkonferenz.

Viele Erfolg bei der weiteren Arbeit und in der Vorbereitung der bundesweiten Delegiertenkonferenz.