Der Tradition des chauvinistischen Kaiserreichs verpflichtet

Das „pazifistische Land“, wie in in bundesdeutschen Medien dieser Tage betont wird, mache, so sagen sie, eine „Zeitenwende“ nach dem Schema des BRD-Imperialismus durch. Unter dem Vorwand der Reaktion auf Chinas Taiwan-Politik will Japan bis 2027 seine Militärausgaben auf 2 Prozent des BIP steigern – NATO-Standard, allerdings ohne, dass Japan in der NATO Mitglied wäre. Dazu kommt, dass sich Japan nun das Recht zu „Gegenschlägen“ nimmt.

Das künftige Rüstungsbudget entspräche 80 Milliarden Euro. Damit hätte Japan den drittgrößten Militärhaushalt weltweit. Bereits seit dem letzten Jahr hat Japan mehrere Pazifikinseln befestigt und neue Militärbasen errichtet.