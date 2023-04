Ein kleiner Eindruck von den Massenkämpfen

Wir sind im Urlaub in Frankreich unterwegs. In der Stadt Digne-les-Bains, ca. 100 Kilometer von Lyon entfernt, haben wir Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter getroffen, die an einem Kreisverkehr Flyer an die Autofahrerinnen und Autofahrer verteilten und zur großen landesweiten Demo mobilisierten. Wir hatten Sticker vom Internationalistischen Bündnis, mit der Forderung: "Streik für Lohnnachschlag", dabei. Außerdem hatten wir Sticker von der Umweltgewerkschaft mit. Diese übergaben wir als Zeichen unserer Solidarität.

Unsere Gastgeber in Lyon informierten uns über die Demo, nahmen aber selbst nicht teil. Aber wir sind nach Lyon gefahren. Wir versuchten, die ICOR¹-Genossinnen und -Genossen der Union Communiste (UC) aus Lyon zu finden. Dies gelang uns leider nicht.

Die Demo war sehr lang. Unterschiedliche Organisationen haben teilgenommen, alle mit einem eigenen kleinen Bus und starken Lautsprechern. Den größten Block mit unterschiedlichen Branchen bildete die CGT. Von ihnen haben wir Eisenbahnarbeiter, Bergarbeiter und Bauarbeiter erkannt. Sie verkauften von ihrem Wagen aus Bier und Wein. Viele Abkürzungen kannten wir nicht, aber wir haben Menschen in beschriebenen Arztkitteln gesehen, sowie ein Theaterensemble und ein Orchester. Wir verteilten weiter unsere Aufkleber als Solidaritätsbekundung und bekamen als Dankeschön eine CGT-Weste mit Che drauf geschenkt.

Es haben viele Parteien teilgenommen: von den französischen Grünen bis hin zu kommunistischen Parteien / Gruppen, die sich entweder als Marxisten oder Trotzkisten bezeichneten, wenn wir uns als Marxisten-Leninisten vorstellten.

Die Demo kam schnell zum Stehen, da als erster Demoblock der Schwarze Block ging und nach ca. 15 Minuten eine Ampel und mehrere Werbetafeln zerstörte bzw. anzündete. Darauf setzte die Polizei Tränengas ein und wir verließen die Demo.