Enthüllungen und Dementis im US-Geheimpapier-Skandal

Die Online-Ausgabe der Frankfurter Rundschau berichtet heute abend, dass laut einem angeblich geleakten Dokument auch vom militärischen Geheimdienst der USA vier verschiedene sogenannte „Wild Card“-Szenarien für den Fortgang des Ukrainekriegs durchgespielt werden, bis hin zum Tod des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Brisante Dokumente des Pentagon zum Ukraine-Krieg waren im Netz veröffentlicht worden, zunächst offenbar auf einer unbekannten Gaming-Plattform, später tauchten sie auf Twitter und Telegram auf. Zu diesen Dokumenten soll nun auch das Strategiepapier des US-Militärgeheimdienstes „Defense Intelligence Agengy“ gehören. Die New York Times, die Washington Post und andere internationale Medien berichten übereinstimmend darüber und beziehen sich dabei teils auf die US-Nachrichtenagentur AP. Aus den USA kommen Statements, die die aufgeregte Debatte beruhigen sollen und vielerlei Dementis. So sei es zum Beispiel selbstverständlich unwahr, dass in US-Militärkreisen die Meinung herrsche, dass die Frühjahrsoffensive der Ukraine auf jeden Fall scheitern werde.