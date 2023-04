Gewerkschaften setzen Kampf gegen LNG-Anlage fort

Sie wehren sich gegen den Betrieb der Anlage wegen der schwerwiegenden Risiken für die Gesundheit und das Leben der Bewohner des Gebiets von West-Athen. Schon seit mehreren Jahren fordern sie offene und sichere Werften, in denen alle Arbeiter mit vollen Arbeiterrechten beschäftigt werden.

Viele Organisationen einigten sich auf einen Aufruf, in dem es heißt: "Nach dem vorhersehbaren Verbrechen in Tempi (das Zugunglück auf der Strecke Athen-Thessaloniki, d. Red.), bei dem wir die Toten zählen, das Unternehmen die Gewinne und der Staat die Verantwortlichen sucht, während er unsere Sicherheit als Kosten betrachtet und die Ausgaben dafür einschränkt, werden wir nicht zulassen, dass unsere Region zum neuen Tempi wird oder hören, dass es die Schuld des schlechten Timings war". Sie betonen, dass "ein vielgestaltiger, dynamischer und massenhafter Kampf notwendig ist, um ihre Pläne zu verhindern". Sie gründeten ein Komitee, um die Schritte des Kampfs zu planen und zu organisieren.

"Wir werden verschiedene Aktionen durchführen, um die Botschaft des Widerstands in Schulen, Krankenhäusern, Stadtvierteln und an den Arbeitsplätzen zu verbreiten. Nach Ostern werden wir die Schließung der Athens Avenue durchführen. Unsere Forderungen sind klar: Keine Flüssigerdgasanlage (LNG) in Skaramagas!"