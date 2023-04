Liebe Genossinnen und Genossen,

ich lade euch ganz herzlich zum nächsten Webinar der Einheitsfront am Sonntag, dem 23. April 2023, ein:

»Heraus zum Ersten Mai! Vorwärts mit der internationalen Einheitsfront!«

Weltweit steht die Arbeiterklasse an der Spitze der Kämpfe. Wir erleben einen bemerkenswerten Aufschwung der ökonomischen und politischen Arbeiterkämpfe, derzeit besonders in Großbritannien, Frankreich, Griechenland, Portugal sowie eine neue Qualität der gewerkschaftlichen Kämpfe in Deutschland. In Israel herrscht eine gesamtgesellschaftliche Krise. Im Iran sind die Arbeiter das Rückgrat der Massenkämpfe. Zugleich verschärfen die Herrschenden ihre Unterdrückung der Arbeiterkämpfe mit Verhaftungen, mit dem Aufbau von paramilitärischen Kräften, wie jetzt in Israel, aber auch mit den Angriffen auf das Streikrecht in vielen europäischen Ländern.

Der länderübergreifende organisierte Zusammenschluss ist aber nach wie vor schwach. Das unterstreicht die Bedeutung der Gründung der antiimperialistischen und antifaschistischen Einheitsfront und des revolutionären Parteiaufbaus unter der Losung »Proletarier aller Länder, vereinigt euch«.

Deshalb kommt unser Webinar zum 1. Mai und zur Beratung der weiteren Vorbereitung zum 1. Weltkongress der anti-imperialistischen und antifaschistischen internationalen Einheitsfront gerade richtig. Und die ersten Delegierten haben sich schon angemeldet. Im zweiten Teil des Webinars wollen wir deshalb über die Planung und Vorbereitung des Weltkongresses, die weitere Mitgliedergewinnung und die Spendenkampagne zur Unterstützung von Delegationen aus ärmeren Ländern bzw. Organisationen beraten.

Bereitet Eingangsstatements zu den aktuellen Entwicklungen auf der Welt, zum Ersten Mai und zur Vorbereitung des 1. Weltkongresses der Einheitsfront vor. Wenn ihr Eingangsstatements halten wollt, meldet euch bei unitedfrontsecretarait@protonmail.com. Ein Eingangsstatement kann fünf Minuten lang sein. In der Diskussion ist die Redezeit drei Minuten. Bitte schickt uns eure Meldungen und möglichst auch die Texte bis zum 16. April, damit sich die Übersetzer vorbereiten können.

Herzliche und solidarische Grüße

Monika Gärtner-Engel, Co-Präsidentin der Einheitsfront

