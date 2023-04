Aktuell brüsten sich die EU- und US-Imperialisten in Nordirland anlässlich des 25. Jahrestags des Karfreitagsabkommens, dass sie den "Frieden in Nordirland" geschaffen hätten. Dem setzen wir mit dem Irish-Rebell-Song "Irish Ways and Irish Laws" ein starkes Statement des Kampfs der Massen in Irland und Nordirland für Freiheit und Demokratie entgegen. Der Song - ursprünglich von den Moving Hearts, hier in einer Version von John Close - beschreibt die Unterdrückung des irischen Volks über die Jahrhunderte, aber auch den heldenhaften Widerstand.