Programm der Abwälzung der Krisenlasten

IWF-Paket für Sri Lanka

Am 3. April traten in Sri Lanka rund 6.000 Arbeiter von Sri Lanka Telecom (SLT) in einen 24-Stunden-Streik gegen die Pläne der Regierung, alle staatlichen Unternehmen zu privatisieren.

Korrespondenz