Keine Aktion am 1. Mai?

Liebe Kolleginnen und Kollegen vom DGB-Team, wir haben es ja bis gestern nicht geglaubt: Der DGB und seine Einzelgewerkschaften haben allen Ernstes beschlossen, am 1. Mai (fast) nichts zu machen.

Gerade an diesem 1. Mai - mit Frühlingsgefühlen in der Arbeiterbewegung - wäre doch mal eine echte Innovation notwendig gewesen: Es wäre die beste Zeit dafür, endlich mit dem lange gewünschten und diskutierten Projekt "Mai-Demonstration" zu beginnen, die vielen Streikenden von ver.di und EVG mit Fridays for Future zusammenzuführen, so wie es ver.di am 3. April getan hat.

Gerade jetzt keine öffentliche Veranstaltung zu machen, ist die komplett falsche Antwort auf die vielen Kritiken der letzten Jahre. Viele, auch wir, haben kritisiert, dass sich der DGB am Schützenplatz aus der Öffentlichkeit zurückzieht. Es wurde immer mehr ein Treffen von Funktionären, und aus den Betrieben fühlte sich kaum jemand angezogen. Die Antwort darauf kann doch nicht sein, sich komplett zurückzuziehen und bei der Dampferparade ein paar Transparente von Brücken zu hängen. Das ist auch gegenüber den Einzelgewerkschaften in Streiks unsolidarisch.

Wir sind sicher, dass Ihr in den letzten Tagen viele dieser Kritiken schon zu hören bekommen habt. Wir wollen nach wie vor eine gemeinsame, überparteiliche Maikundgebung der Dresdner Gewerkschaften!

Die MLPD unterstützt, so lange es eine solche gewerkschaftliche Aktion nicht gibt, die angemeldete Kundgebung des Internationalistischen Bündnisses zum 1. Mai, um 11 Uhr, am Wiener Platz.

Kolleginnen und Kollegen, einen solch schmählichen Verzicht auf gewerkschaftliche Präsenz - gerade am 1. Mai - könnt Ihr doch nicht hinnehmen!