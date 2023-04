Mehr als 40.000 Assistenzärzte im Streik

Am Dienstag begannen in Großbritannien mehr als 40.000 Assistenzärzte in Krankenhäusern mit einem 4-Tage-Streik für eine bessere Bezahlung ihrer Arbeit. Die Ärztinnen und Ärzte im im britischen Gesundheitswesen (NHS) fordern eine Lohnerhöhung von 35 Prozent und ein Ende der schlechten Arbeitsbedingungen. Die Assistenzärzte hatten bereits im März die Arbeit für drei Tage niedergelegt. Für die Krankenhäuser im NHS bedeutet das, dass Hunderttausende Operationen und andere Behandlungen verschoben werden. Die Ärzte begründen ihre Forderung damit, dass sie seit 2008 rund 26 Prozent Reallohnverlust erlitten haben. Junge Ärzte verdienen derzeit einen Stundenlohn von 14,09 Pfund (16,02 Euro).