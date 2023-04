Gabi Fechtner stellt „Die Krise der bürgerlichen Naturwissenschaft“ vor

Während der vier Messetage finden rund um die Uhr in der Messe selbst und an zahlreichen Orten in der Stadt Lesungen, Ausstellungen und Buchpräsentationen statt. In diesem Rahmen wird Gabi Fechtner, die Vorsitzende der MLPD, das neue Buch von Stefan Engel vorstellen: "Die Krise der bürgerlichen Naturwissenschaft". Am Stand des VNW und in der Stadt wird dafür selbstverständlich kräftig die Werbetrommel gerührt. Die Veranstaltung ist auch im Messeprogramm, das es dieses Jahr nur im Internet gibt, gelistet.

In der Einleitung schreibt Stefan Engel: „Im Fokus der Kritik (des Buchs) stehen die krisenhaften, schädlichen Rückwirkungen der bürgerlichen Ideologie auf den Fortschritt der Naturwissenschaften. Sie untergraben tendenziell die Wissenschaftlichkeit, hemmen die gesamtgesellschaftliche Entwicklung und haben gravierende negative Folgen für Mensch und Natur. Die dialektische Kritik und Selbstkritik zielt darauf, einer dialektisch-materialistischen Naturwissenschaft als fundamentalem Bestandteil des wissenschaftlichen Sozialismus den Weg zu bereiten. Die Marxisten-Leninisten verteidigen entschieden den wissenschaftlichen Fortschritt gegen die Wissenschaftsfeindlichkeit der bürgerlichen Ideologie mit ihrem Positivismus und Pragmatismus, ihrer antikommunistischen und profitorientierten Ausrichtung“ (S. 8). Neugierig geworden? Dann nichts wie auf zur Buchvorstellung!

Wann und Wo?

Buchvorstellung und Diskussion mit Gabi Fechtner am 29. April, im „KOMM-Haus“, Selliner Straße 17, 04207 Leipzig. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Der Beginn ist um 19 Uhr. Der Eintritt zur Veranstaltung beträgt 5 Euro / ermäßigt 3 Euro.

Stand des Verlag Neuer Weg auf der Leipziger Buchmesse vom 27. bis 30. April: Halle 5, Stand E306.