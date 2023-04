New Jersey: Erstmalig Streik an Rutgers University

Am Montag begannen an der Rutgers-University im US-Bundesstaat New Jersey 9.000 Akademiker und Akademikerinnen mit ihrem Streik für Lohnerhöhungen. Vorausgegangen waren monatelange Tarifverhandlungen von drei Gewerkschaften. Es streiken Professoren, Teilzeit-Dozenten und studentische Assistenzkräfte. Vor den drei Standorten der Rutgers-Universität New Brunswick/Piscataway, Newark und Camden demonstrieren Streikende mit Plakaten "On Strike - for an Living Wage". Es ist der erste Streik an dieser Universität seit ihrer Gründung vor 257 Jahren. Neben Lohnerhöhungen geht es auch um sichere Arbeitsbedingungen für Assistenzkräfte.